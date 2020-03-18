В «ДНР» участники НВФ похитили и истязали священников за помощь воинам ВСУ, – Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по фактам насилия над священниками на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба ОГП.

«Департамент надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора на основании обращения Донецкой епархии Православной церкви Украины начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) на временно оккупированной территории Донецкой области оккупационной администрацией РФ и ее незаконными вооруженными формированиями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном обращении говорится о систематическом применении участниками НВФ физического и психологического насилия в отношении мирян и духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата (после 15 декабря 2018 года – Православной церкви Украины), незаконное лишение свободы священнослужителей, захват имущества религиозных общин, в том числе, строений храмов, препятствование проведения церковной службы в храмах.

Также, в обращении сказано, что двое священников были похищены участниками НВФ и вывезены за пределы населенного пункта, где к ним применили физическое насилие за оказание медицинской помощи раненым украинским военнослужащим.

«Указанное грубо нарушает требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой среди прочего определено, что оккупационное государство должно позволять религиозным служителям оказывать духовную поддержку их единоверцам, а лица, находящиеся под защитой, при любых обстоятельствах имеют право на личное уважение, уважение к своей чести и религиозных убеждений», – подчеркнули в ОГП.

Сообщается, что все приведенные факты будут тщательно проверены в ходе предварительного расследования, а также будут приняты все возможные меры для установления и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.