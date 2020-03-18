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В «ДНР» участники НВФ похитили и истязали священников за помощь воинам ВСУ, – Офис Генпрокурора

18.03.20 19:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по фактам насилия над священниками на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба ОГП.

«Департамент надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора на основании обращения Донецкой епархии Православной церкви Украины начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) на временно оккупированной территории Донецкой области оккупационной администрацией РФ и ее незаконными вооруженными формированиями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном обращении говорится о систематическом применении участниками НВФ физического и психологического насилия в отношении мирян и духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата (после 15 декабря 2018 года – Православной церкви Украины), незаконное лишение свободы священнослужителей, захват имущества религиозных общин, в том числе, строений храмов, препятствование проведения церковной службы в храмах.

Также, в обращении сказано, что двое священников были похищены участниками НВФ и вывезены за пределы населенного пункта, где к ним применили физическое насилие за оказание медицинской помощи раненым украинским военнослужащим.

«Указанное грубо нарушает требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой среди прочего определено, что оккупационное государство должно позволять религиозным служителям оказывать духовную поддержку их единоверцам, а лица, находящиеся под защитой, при любых обстоятельствах имеют право на личное уважение, уважение к своей чести и религиозных убеждений», – подчеркнули в ОГП.

Сообщается, что все приведенные факты будут тщательно проверены в ходе предварительного расследования, а также будут приняты все возможные меры для установления и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

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