Не выходя из дома: Какие услуги ПФУ можно получить онлайн

В связи с введенным в Украине карантином, Пенсионный фонд рекомендует гражданам получать услуги, в частности, по пенсионным вопросам, дистанционно, с помощью онлайн сервисов Фонда. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что многие вопросы граждане могут решить, используя вебпортал электронных услуг ПФУ. «Регистрируйтесь на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины», – говорится в сообщении.

Так, в личном кабинете есть возможность:

подать заявление о назначении пенсии в «одно касание», заявление о перерасчете пенсии;

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, и другие);

подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр(ы) застрахованных лиц;

подать обращение (заявление, жалобу, предложение);

активировать услугу бесплатного СМС-информирования (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховом стаже).

Кроме того, доступ к электронным сервисам ПФУ можно получить, загрузив мобильное приложение «Пенсионный фонд» в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).

Также, через информационную страницу вебпортала Пенсионного фонда можно подать:

электронное обращение в соответствие с Законом Украины «Об обращениях граждан», перейдя по одной из ссылок: Для общественности/Обращения граждан/Электронное обращение/Электронное обращение;

электронный запрос на информацию, согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации», по ссылкам: Для общественности/Доступ к публичной информации/Электронный запрос на публичную информацию.

Помимо этого, можно позвонить в Контакт-центр ПФУ по телефонам: 0800 503753, 044281 08 70, 044 281 08 71.