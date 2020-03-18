Война на Донбассе продолжает приводить к гибели и ранению гражданских лиц, – Миссия ООН

Конфликт на востоке Украины продолжает приводить к гибели и ранению гражданских лиц. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook.

Так, по данным Миссии, в феврале 2020 года одно гражданское лицо погибло и четверо были ранены в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. В январе 2020 года было зафиксировано 12 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом (один погибший и 11 раненых).

Среди пяти случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом в феврале 2020 года:

один мужчина был ранен в результате артиллерийского обстрела на территории, контролируемой «ЛНР», и один мужчина был ранен в результате обстрела из стрелкового оружия и легких вооружений на территории, контролируемой «ДНР»;

один мужчина погиб в результате минного инцидента на территории, контролируемой «ЛНР». Одна женщина и один мужчина были ранены в результате обращения со взрывоопасными пережитками войны на территории, контролируемой «ЛНР», и на территории, контролируемой «ДНР», соответственно.

«Уменьшение количества жертв среди гражданского населения до нуля возможно, если стороны предпримут соответствующие меры. Мы призываем стороны строго придерживаться "бессрочного" режима прекращения огня, а также полностью соблюдать международное гуманитарное право», – заявили в Миссии ООН.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года зафиксирована 21 жертва вооруженного конфликта среди гражданского населения.

По данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, за шесть лет войны на Донбассе Украина потеряла более 13 тыс. человек, более 3 тысяч гражданских лиц и 146 детей.