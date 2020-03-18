На Донетчине мужчина пытался попасть в «ДНР» в обход КПВВ

Пограничники обнаружили мужчину, который пытался попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию в обход контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в районе операции Объединенных сил действуют временные ограничения пересечения линии разграничения. Однако отдельные лица не оставляют попыток обойти установленные ограничения», – говорится в сообщении.

Так, вчера, 17 марта, пограничники совместно с военнослужащими из состава Объединенных сил, задержали мужчину при обходе КПВВ «Новотроицкое». «35-летний "путешественник" пытался перейти на временно оккупированную территорию Украины, имея на руках просроченное удостоверение лица без гражданства на временное проживание в Украине. По словам задержанного стало известно, что он попытался пересечь линию разграничения вне контрольного пункта, поскольку знал об ограничении на пересечение линии разграничения и не имел действительных документов», – говорится в сообщении.

На правонарушителя пограничники составили административный протокол за нарушение порядка въезда на временно неподконтрольную территорию Украины. «Учитывая отсутствие действительных документов для пребывания на территории Украины, мужчина был передан работникам миграционной службы для принятия соответствующего правового решения», – резюмируется сообщение.