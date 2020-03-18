Хватит для более 1 600 человек: Украина получила от ВОЗ реагенты для тестирования на COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5 тысяч реакций в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба представительства ВОЗ в Украине на своей странице в Facebook.

«ВОЗ улучшает возможности Украины проводить тестирование на COVID-19, потому что именно своевременная диагностика является самым эффективным инструментом, чтобы разорвать цепь передачи: предотвратить случаи инфицирования и спасти жизнь», – говорится в сообщении.

Как уточняется, первый набор был на 3 тыс. реакций.

Как сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины, при помощи второго набора реагентов в вирусологической референс-лаборатории будут диагностировать образцы на COVID-19. Набора хватит для диагностирования более 1 600 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 20:00 часов 17 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2 летальных.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране. МОЗ Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений.