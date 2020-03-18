Евросоюз обвиняет Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе, – Reuters

Российские медиа развернули большую кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах. Об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает « Европейская правда ».

«Российская сторона распространяет фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, в которых содержатся противоречивые и запутанные сообщения», – говорится в документе.

Цель – усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией.

«Идет большая дезинформационная кампания российских государственных СМИ и прокремлевских СМИ по COVID-19», – говорится во внутреннем документе от 16 марта.

Начиная с 22 января в специализированной базе данных ЕС зафиксировано почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе .

Один из примеров российской кампании в отчете касается беспорядков в украинских Новых Санжарах в конце февраля. Упоминается, в частности, фальшивое письмо от Министерства здравоохранения Украины о якобы пяти случаях заражения коронавирусом в Украине.

Также отчет цитирует ложные новости, созданные Россией в Италии, о том, что система здравоохранения страны не сможет справиться со вспышкой и врачи из-за нехватки коек будут выбирать, кто выживет, а кто умрет.

Еще один пример – фейковая новость о якобы заражении коронавирусом словацкого премьера Петера Пеллегрини, который мог передать инфекцию другим должностным лицам на недавних встречах на высшем уровне. «Основная цель дезинформации Кремля – ​​обострить кризис здравоохранения в западных странах... это соответствует более широкой стратегии Кремля в попытках подорвать европейские общества», – добавляется в документе.

«Прокремлевские ложные сообщения продвигают нарратив о том, что коронавирус был создан людьми и взят на вооружение Западом», – говорится в сообщении отчета службы.

Европейская служба внешних действий отказалась комментировать отчет непосредственно, но представитель службы заявил, что представители ЕС контактировали с Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы «обсудить распространение дезинформации вокруг вспышки COVID-19».

Напомним, что глава Института Роберта Коха (Германия) Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире может продолжаться около двух лет, распространяясь «волнами».