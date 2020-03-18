В военном госпитале изолирован пациент с подозрением на коронавирус

В Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» принят пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня, 18 марта, говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

«... обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья. При обследовании, со слов пациента, было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРЗ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, живущие за границей Украины. Учитывая указанное и выявленные симптомы, военному пенсионеру было проведено два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19, один из которых дал положительный результат», – говорится в сообщении.

Военные врачи немедленно сообщили эпидемиологам 10 регионального санитарно-эпидемиологического управления, которые, в свою очередь передали эту информацию в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

Уточняется, что в настоящее время больной изолирован в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра «ГВКГ». Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, которые отправлены в Киевский городской лабораторного центра. Результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным контролем с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Ему предоставляется симптоматическое лечение. Задействован медицинский персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты обеспечен.