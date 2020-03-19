На Донбассе количество потерь из-за войны среди мирных жителей снизилось на 40%, – ООН

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе в период с 1 января по 29 февраля 2020 год среднемесячное количество потерь среди гражданских лиц (один погибший и 7,5 раненых в среднем в месяц) было на 40% меньше среднемесячных потерь среди гражданских лиц в 2019 году. Таковы данные представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине, опубликованные на сайте организации.

Также сообщается, что в январе и феврале 2020 года потери среди гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легкого вооружения и стрелкового оружия (ЛВСО) оставались на самом низком за весь период конфликта уровне, и на том же уровне, что в последнем квартале 2019 года. Большинство потерь была зафиксирована на территории, контролируемой «ЛНР» и «ДНР» (14 из 16 в период с 1 октября 2019 по 29 февраля 2020 года).

В январе 2020 года количество случаев гибели или ранения гражданских лиц, несмотря на увеличение по сравнению с декабрем 2019 года, было сопоставимым со среднемесячными цифрами 2019 года (2,3 погибших и 11,7 раненых в среднем в месяц), которые были самыми низкими за весь период конфликта.

В феврале 2020 года количество случаев гибели или ранения гражданских лиц снизилось до показателей, которые имели место в последнем квартале 2019 года.

Согласно данным ООН, случаи гибели или ранения гражданских лиц в результате обращения со взрывоопасными пережитками войны (ВПВ), несмотря на снижение их количества в абсолютных цифрах, продолжают составлять значительную долю общей сложности потерь среди гражданских лиц (34,5% от общего количества потерь среди гражданских лиц в январе и феврале 2020 года).

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года зафиксирована 21 жертва вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе.