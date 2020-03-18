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Свободное посещение и каникулы: В «ДНР» приняли решение о школах

18.03.20 18:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области введено посещение школы в свободном режиме с 18 по 20 марта 2020 года включительно.

«На сегодня в ДНР официально зарегистрированных болеющих коронавирусом нет. Сегодня будем на комиссии с главой республики обсуждать ситуацию. На сегодня в школах свободное посещение на три дня, потом они пойдут на каникулы. Затем в случае необходимости будем обсуждать дальнейшие действия по ужесточению карантина», – сказал сегодня, 18 марта «заместитель председателя правительства ДНР» Владимир Антонов, пишут местные интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что родители возмущены тем, что в школах «ДНР» не ввели карантин.

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