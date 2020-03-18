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На Донетчине мэра Светлодарска взяли под стражу

18.03.20 20:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области взяли под стражу мэра Светлодарска, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины. Чиновник способствовал проведению «референдума ДНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Донецким апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей Светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – сказано в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, в мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии вопрос о предоставлении коммунальных помещений для проведения незаконного «референдума» по определению суверенности «ДНР» и в дальнейшем положительно проголосовал по нему..

В феврале 2020 года чиновнику сообщили о подозрении и Краматорским городским судом была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Не согласившись с постановлением суда, прокуратура внесла апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой решение было отменено.

Отмечается, что подозреваемый будет находиться под стражей до 11 апреля 2020 года. Досудебное расследование продолжается.

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