Уберечься от мошенничества: Как в Украине пытаются заработать на коронавирусе

В Украине ситуация с коронавирусом для некоторых граждан становится способом заработка и мошенничества. Об этом рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

Леонов обратил внимание, что ситуация с коронавирусом для некоторых становится способом нажиться. Крайне важно сейчас уберечься от мошенничества.

По его словам, на сайтах бесплатных объявлений появились различные предложения с упоминанием COVID-19. Например, предлагают за определенную плату ходить за покупками в продуктовый магазин, покупать заказчику лекарства и совершать другие поручения также за деньги. Леонов уточнил, что с такими предложениями нужно быть осторожными, это приемлемо лишь в виде курьерской доставки.

Также, эксперт отметил, что некоторые медицинские учреждения и аптеки прибегают к злоупотреблениям, завышая цены на лекарства. Более того, по словам Леонова, могут продавать фейковые лекарства, вакцины от коронавируса.

По мнению политолога, государству крайне важно в таких чрезвычайных условиях жестко регулировать цены на лекарства, предусмотреть наказание за мошенничество.

Леонов также напомнил о двух случаях, которые власть фактически проигнорировала. В частности, была информация о том, что все отечественные маски были проданы в Китай. Второй инцидент связан с авиакомпанией, которая на порядок завысила цены на авиабилеты.

«Странно, что власть ничего не предприняла для того, чтобы отреагировать на это. Нет уголовных дел, не было ни штрафов, ни какого-либо иного наказания. Антимонопольный комитет также никак не отреагировал», – выразил мнение Леонов.

Он убежден, что, когда речь идет о пандемии, жизни и здоровье нации, не может быть двойных стандартов. «Власть сейчас должна продемонстрировать готовность к противодействию не только коронавирусу, но и мошенничеству, различным злоупотреблениям. Крайне важно не допускать никаких двойных подходов», – считает Александр Леонов.