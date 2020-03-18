На Луганщине начаты первые испытания оборудования электроподстанции «Кременская»

В Луганской области начаты первые испытания оборудования электроподстанции «Кременская». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» начала индивидуальные испытания оборудования на новой подстанции 500/220 кВ «Кременская». В частности, с 16 по 18 марта шли испытания под рабочим напряжением оборудования кабельно-воздушных линий 220 кВ Кременская-Юбилейна № 1 и № 2, комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 220 кВ и других элементов оборудования подстанции. «В результате будут проведены наладочные работы релейной защиты, разработаны схемы и инструкции по использованию оборудования и тому подобное», – говорится в сообщении.

Также сейчас отключены ЛЭП 500 кВ Донская-Донбасская для сооружения заходов и ее подключения к ПС «Кременская». Эти работы будут продолжаться до 15 апреля.

Параллельно организовано подключение, наладка вторичных цепей защит и автоматизированной системы управления технологическими процессами SCADA.

На втором этапе испытаний, запланированных на 15-17 апреля, будет проверена готовность оборудования и автотрансформатора.

Завершение строительства ПС «Кременская» и всех пусконаладочных работ запланировано на конец мая 2020 года.

Фото: пресс-служба ЛугОВГА

Строительство ПС «Кременская» началось в 2017 году, его стоимость составляет 1,3 млрд грн. В пресс-службе уточнили, что подстанция «Кременская» значительно повысит надежность энергоснабжения севера Луганской области для бытовых потребителей и промышленных объектов региона. Кроме этого, она позволит синхронизировать систему электроснабжения севера области, которая сейчас работает в режиме «острова», с Объединенной энергетической системой Украины.

Напомним, Луганская область вследствие военного конфликта стала энергоостровом. Линия электропередач (ЛЭП), которая ранее соединяла регион с единой энергосистемой страны, сейчас разрушена. Отремонтировать ее не получается, так как эта линия проходит по «серой зоне» и частично по неподконтрольной Украине территории.

Как сообщалось ранее, подстанция «Кременская» может начать свою работу в мае-июне 2020 года.