Ситуация крайне серьезная: Министр здравоохранения обратился к украинцам

Министр здравоохранения Илья Емец обратился в связи с усилением ограничений во время карантина к украинцам, призвав к строгому соблюдению карантина. Об этом он написал в Facebook.

«Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемических правил и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких», – говорится в обращении.

Он уточнил, что карантин – это не каникулы или отпуск. «Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция – это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим», – сказал Емец.

Он считает, что власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости будет введен еще более жесткий режим. «Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг – защитить украинский народ», – подытожил министр.