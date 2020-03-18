КПВВ Донетчины обеспечены всем необходимым для работы в условиях карантина, – Кириленко (Фото)

В Донецкой области контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) обеспечены всем необходимым для работы в условиях общегосударственного карантина. Об этом сегодня, 18 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Оборудование для проведения температурного скрининга, средства для дезинфекции помещений и личной защиты персонала, информационные материалы – все в достаточном количестве. Сегодня во время рабочей поездки по прифронтовой зоне убедился в этом лично», – написал он.

Как уточнили в пресс-службе ДонОВГА, глава Донецкой области и его заместитель совместно с начальником Краматорского пограничного отряда Анатолием Федорчуком осмотрели КПВВ «Майорское».

Фото: Facebook / Павел Кириленко

Напомним, на КПВВ в Донецкой области продолжают функционировать пункты оказания помощи.

Также сообщалось, что на КПВВ Донецкой области пассажиропоток уменьшился на почти 90%.