КПВВ Донетчины обеспечены всем необходимым для работы в условиях карантина, – Кириленко (Фото)

В Донецкой области контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) обеспечены всем необходимым для работы в условиях общегосударственного карантина. Об этом сегодня, 18 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
«Оборудование для проведения температурного скрининга, средства для дезинфекции помещений и личной защиты персонала, информационные материалы – все в достаточном количестве. Сегодня во время рабочей поездки по прифронтовой зоне убедился в этом лично», – написал он.
Как уточнили в пресс-службе ДонОВГА, глава Донецкой области и его заместитель совместно с начальником Краматорского пограничного отряда Анатолием Федорчуком осмотрели КПВВ «Майорское».
Напомним, на КПВВ в Донецкой области продолжают функционировать пункты оказания помощи.
Также сообщалось, что на КПВВ Донецкой области пассажиропоток уменьшился на почти 90%.