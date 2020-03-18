Зеленский: Cегодня в Украину возвращаются 11,5 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Об этом глава государства рассказал сегодня, 18 марта, в своем видеообращении.

В частности, он напомнил актуальную на данный момент ситуацию в стране с коронавирусом. «В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. 10 – в Черновицкой области, 3 – в Киевской и один – в Житомирской», – сказал президент.

Он также рассказал о возвращении в страну украинцев из-за рубежа. «Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них – наши граждане, застрявшие в Австрии и на Шри Ланке», – уточнил глава государства, добавив, что часть из них уже вернулись, а остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня.

«Также сегодня из Австрии в Украину специальным Президентским бортом мы забираем 33 гражданина, среди которых 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста», – сказал Зеленский.

Кроме того, он уточнил, что совместно с польской стороной Украина работает над созданием спецпоездов для возвращения украинцев из Польши.