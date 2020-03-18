На остановках – жалобы и ссоры: Как на Донбассе работает транспорт по новым правилам из-за карантина (Видео)

На Донбассе, как и по всей Украине, ввели ограничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте – не более 10 человек в салоне.

Так, сегодня, 18 марта, в Бахмуте горожане остались без главного социального транспорта. С 12 часов прекратили движение все троллейбусы. «Вот это последний рейс. Сказали, до 3 апреля», – говорит водитель троллейбуса.

«Сказали, что все вроде бы как остановится. До завтрашнего дня все пешком», – добавила местная жительница Светлана.

А в Славянске количество пассажиров в транспорте ограничили до 10 человек. Поэтому здесь стало больше людей, которые передвигаются пешком и на велосипеде. А вот маршруток по городу почти нет, жалуются жители. «Люди страдают. Они не могут уехать на работу кому нужно. Я считаю, в троллейбусе сколько мест – хотя бы столько людей возили. Ну, чего люди должны вот тут стоять часами?», – говорит местная жительница Людмила.

Из-за таких ограничений в городе отменили 9 маршрутов. А движение троллейбусов сократили до 16 часов. «Сокращено количество подвижного состава в связи с тем, что на некоторые маршруты, если на них выпускать автобус большой вместимости, в частности относительно нашего города – это касается автобусов ПАЗ, то, провозя 10 пассажиров, они даже не заработают на заправку», – объяснила начальница отдела транспорта Славянского городского совета Римма Макиенко.

Не более 10 пускают в салоны маршруток и троллейбусов и в Северодонецке. Пассажиры вынуждены стоять в очередях по часу. На остановках – жалобы и ссоры.

Пропускают через приоткрытые двери, а кондукторы вынуждены отбиваться от навязчивых лишних пассажиров.

Водители маршруток жалуются, что работают в убыток. «По 10 человек вожу даже меньше... Абсолютно никак… А кто будет компенсировать? Сегодня даже на буханку хлеба не заработал», – сказал водитель.

А в Мариуполе то же самое. Мариупольчанин Александр ждал автобус час. И бесполезно. «Я только что зашел, сказали – вы 11-й, выходите, все. А в коммунальный транспорт не залезешь. Жена на работу, ей во вторую смену, так ей на три, а она уже из дому пошла, чтобы на работу», – посетовал он.

Помогать водителям и кондукторам должны были полицейские, но они почему-то просто стояли неподалеку от остановки. В одном из коммунальных автобусов лимит превысили. Мол, не успели довезти пассажиров до конечной.

Мариупольчанка Виктория собиралась ехать с собакой и сомневалась – посчитают ли животное как 11-го пассажира. Но уехала без проблем.

Что касается организованных очередей, то их возле транспорта не было – кто первый добежал, тот и поехал.

Водители советуют приходить на остановку раньше. Пассажиров считают и более десяти не пускают. Мероприятия, введенные по всей Украине, призваны спасти жизни сотен людей. А тем, кто может, рекомендуют оставаться дома.

Напомним, на срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця временно приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение, начиная с 12:00 18 марта, а также вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов.

Источник: ТК «Донбасс»