Индексацию пенсий в Украине проведут с 1 мая, – Зеленский

Правительство Украины с 1 мая 2020 года проведет индексацию пенсий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, опубликованном сегодня, 18 марта, на странице Офиса президента в Facebook.

Так, по словам президента, с 1 апреля пенсионеры получат доплату к пенсии в 1 тыс. грн в связи с коронавирусной инфекцией. А с 1 мая пройдет индексация пенсий в 2020 году.

«С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий», – сказал президент.

Напомним, в Украине еще не провели индексацию пенсий, которая планировалась с 1 марта. Ранее сообщалось, что в 2020 году пенсия в Украине будет проиндексирована трижды, а зарплата – дважды.

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионерам доплатят по 1 тыс. грн в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.