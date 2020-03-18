Зеленский отреагировал на заражение коронавирусом депутата Шахова

Все лица, которые контактировали с народным депутатом Украины из Луганской области Сергеем Шаховым, установлены и пройдут быстрые тесты на коронавирус. Об этом сегодня, 18 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что установлен полный список лиц, с которыми контактировал Шахов в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины из Луганской области – Сергея Шахова – лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.