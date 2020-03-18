На Донетчине взяли под стражу мужчину, заказавшего убийство своего клиента

В Донецкой области мужчину, который пытался заказать убийство своего должника, взяли под стражу на 60 суток. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Октябрьским районным судом Мариуполя удовлетворено ходатайство прокуратуры Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч.2 ст. 115 УК Украины, то есть, в подготовке к преступлению, совершенному на заказ», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в январе этого года оптовый поставщик рыбы на местные рынки поссорился с одним из своих клиентов из-за, якобы, невыплаченных денег за реализованную в розницу партию товара.

Оскорбленный торговец решил отомстить и нашел «киллера» для его убийства. Передав необходимую информацию о жертве, заказчик отдал будущему исполнителю денежный залог.

«После создания правоохранительными органами имитации обстановки так называемого "убийства" наемник позвонил посреднику и сообщил о выполнении заказа, после чего организатора преступления задержали правоохранители», – говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.