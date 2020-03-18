Пандемия коронавируса: Юристы дали оценку введенным в Украине карантинным мерам

Бороться с пандемией необходимо теми способами, которые известны и эффективны на сегодняшний день, но вводить любые меры, ограничивающие права и свободы граждан, можно только опираясь на Конституцию Украины. В Основном законе в этом случае пандемия является достаточным основанием для введения именно правового режима чрезвычайного положения. Такое мнение высказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, передает «Слово і Діло».

«Большинство мероприятий против пандемии нельзя вводить в Украине без правового режима чрезвычайного положения. Президент издает указ, парламент в течение двух дней его утверждает. Пандемия предусмотрена для введения чрезвычайного положения. Зато власть почему-то этого не делает, хотя мы видим, что сейчас ограничивают достаточно фундаментальные права человека, в частности, право на свободу передвижения», – отметил Бондаренко.

По его словам, сейчас активно используется словосочетание «правовой режим чрезвычайной ситуации». «Правовой режим чрезвычайного положения можно продлевать только один раз. Он действует на протяжении конкретного срока. Можно ввести до 3 апреля, а затем, в случае необходимости, продолжить. Соединенные Штаты Америки и большое количество европейских стран именно так и сделали», – пояснил Бондаренко.

По мнению конституционалиста, двух законопроектов, которые были приняты парламентом по противодействию пандемии, недостаточно. «Есть Конституция, конституционные права и свободы не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Основным законом. Это правовой режим чрезвычайного положения и военного положения», – сказал юрист.

В свою очередь, его коллега Александр Москалюк выразил убеждение, что с юридической точки зрения все эти необходимые для остановки пандемии мероприятия, к сожалению, могут быть проигнорированы. По его мнению, безусловно, ограничительные меры следует вводить, но при этом четко соблюдая определенную Конституцией правовую процедуру.

«Согласно Конституции, такие ограничения предусмотрены только в условиях чрезвычайного положения. Я не против принимаемых мер, но есть определенная правовая процедура и она предусмотрена не просто так», – сказал Москалюк.