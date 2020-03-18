В Северодонецке нашли схрон боеприпасов

В Северодонецке (Луганская обл.) местный житель сообщил правоохранителям, что нашел в лесополосе схрон боеприпасов. На место происшествия прибыли следователи и спасатели. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«Местный житель обратился на линию 102 с сообщением о том, что прогуливаясь по лесу, обнаружил схрон боеприпасов. Событие произошло вчера [17 марта] около 10:00 утра», – говорится в сообщении.

Прибыв на указанное мужчиной место, патрульные обнаружили 38 патронов калибром 7,62 мм и 20 патронов – 5,45 мм, но самой небезопасной находкой оказалась граната, которая была в свертке.

«Патрульные огородили опасное место и вызвали спасателей. Также на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для проведения соответствующих процессуальных действий», – сказано в сообщении.