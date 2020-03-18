Государственную границу Украины стали пересекать значительно меньше людей

В Украине на границе значительно уменьшился пассажиро-транспортный поток. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, за прошедшие сутки пограничники провели оформление 45,7 тыс. человек. Из них в Украину следовало больше 27,6 тысячи человек и более 18 тыс. граждан выехали за границу.

От общего количества лиц государственную границу пересекло почти 41 тыс. граждан Украины, которые в своем большинстве (25 800) вернулись домой.

За сутки было оформлено более 4,8 тыс. иностранных граждан, более 3 тыс. из них последовали за пределы Украины. Отказано же в пропуске в Украину было более 80 иностранным гражданам.

Кроме того, было оформлено 12,7 тыс. транспортных средств, причем как на въезд, так и на выезд почти в одинаковом количестве.

Как уточняется, уменьшение пассажиро-транспортного потока наблюдается сейчас по всей линии государственной границы.

В ведомстве отмечают, что помимо мер пограничного контроля пограничники продолжают проводить и температурный скрининг. За прошедшие сутки во время таких мероприятий выявлен 1 гражданин Украины с повышенной температурой тела 38°C . В дальнейшем представителями санитарно-карантинного подразделения данное лицо направлено на обследование в медицинское учреждение.

Всего же с начала введения дополнительных мер (с 25.02.2020) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Украины температурный скрининг проведен почти 2,3 млн человек. С повышенной температурой тела обнаружено более 40 человек. Дальнейшее их обследование осуществляли представители медицинской сферы.

Напомним, что на КПВВ Донецкой области пассажиропоток уменьшился на почти 90%.

Как сообщалось ранее, карантин и введенные жесткие ограничения относительно пересечения линии разграничения неизбежно привели к большому количеству проблем на всех КПВВ Донбасса.