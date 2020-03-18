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Карантин: Зеленский рассказал, что запретили банкам

18.03.20 21:37
НБУ / Фото из открытых источников
НБУ / Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым банкам запрещено взимать пеню и штрафы на время введенного карантина из-за коронавируса. Об этом глава государства рассказал сегодня, 18 марта, в своем видеообращении.

«Сегодня мною подписан закон, который запрещает банкам начислять какие-либо пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды», – сказал президент.

Он также уточнил, что на протяжении двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Зеленский также заявил, что все органы государственной власти, учреждения охраны здоровья, продуктовые магазины, аптеки, АЗС работают и будут работать в дальнейшем во время карантина. «Органы государственной власти, учреждения здравоохранения, продуктовые магазины, аптеки, АЗС – работают и будут работать», – сказал Зеленский.

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