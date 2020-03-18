Пушилин заявил о полном закрытии КПП на линии разграничения на Донбассе

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области пропуск людей через КПП на линии разграничения с Украиной будет полностью приостановлен с 21 марта.

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой народной республики на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Пушилин отметил, что те, кто хочет вернуться, еще успеют это сделать. По его словам, будут приняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей.

По словам Пушилина, в «ДНР» на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что на сегодня, 18 марта, в «ДНР» и «ЛНР» в штатном режиме работают школы, детские сады, бары, рестораны. То есть полноценные меры карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса полностью отсутствуют.

Напомним, что на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ. Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса.

Также сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.

При этом, по информации правозащитников, за прошлую неделю с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек.