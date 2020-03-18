«Пушки, танки и бабах!»: История 3-летнего Максима из прифронтовой Авдеевки, дом которого разбит войной (Видео)

Трехлетний Максим Мочалов из прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) мечтает увидеть мирное небо, но вместо этого видит разрушенный потолок в доме, где родился. Его дом расположен в километре от линии разграничения. От ежедневных потрясений мальчик плачет по ночам.

Сейчас любимая комната Максима разрушается прямо на глазах. Куски потолка постоянно падают. Находиться здесь очень опасно. «Да что он видит, видит дырки, дырки видит...», – говорит мать мальчика Елена Глазунова.

Все это – последствия пожара. Дом загорелся ночью во время обстрела. Тогда чудом никто не погиб. «Тут соседи все прибежали, все мужики, начали все из дома выносить на улицу. Мы с ребенком выбежали», – вспоминает бабушка мальчика Лидия Мочалова.

Они оказались зимой под открытым небом с маленьким ребенком. Сначала жили у соседей и знакомых, но весной вернулись домой. «Крышу залили, а это зима была, все замерзло. Весна пришла – начало оттаивать, все таять, потолок рухнул», – рассказала Лидия.

Мама и бабушка очень переживают за мальчика. Такие проблемы – тяжелый удар по его психологическому здоровью. «Пушки – танки, пушки – танки и бабах!», – говорит Максим.

«Он уже начал понимать, что стреляют и это опасно. Вот ночью недавно, позавчера, по-моему, стреляли сильно, а он плакал», – сказала бабушка мальчика.

В этой семье ценят каждую минуту тишины. Когда она наступает, Максим выезжает на прогулку на велосипеде. Но долго быть на улице нельзя. «Только начинают стрелять, люди уже кричат: погреб, погреб. Все бегут в погреб и старики с палочками, и собаки, и кошки», – говорит Лидия Мочалова.

Максим живет с родителями и бабушкой. Семья медленно привыкает к трудностям, которые выпали на их долю. Уже шестой год семья получает продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.

По словам Елены, сейчас главное для них – дождаться мира. Ведь тогда в Авдеевке все изменится. И свой разрушенный дом они смогут восстановить.

Вдоль всей линии разграничения выдано почти 12,5 млн наборов выживания от Фонда Рината Ахметова. Такая помощь уже спасла миллион жизней.

Источник: ТК «Донбасс»