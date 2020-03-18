В «ДНР» с завтрашнего дня вводят дистанционное обучение

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области образовательные учреждения с 19 марта перейдут на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно «приказу» о дистанционном обучении, который приняло «министерство образования и науки ДНР», «образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» вводится в образовательных организациях высшего профессионального, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей с завтрашнего дня и до особого распоряжения.

В общеобразовательных организациях – с 19 по 21 марта, то есть до начала весенних каникул, и затем с 30 марта до особого распоряжения.

Все мероприятия в образовательных учреждениях, включая выездные, отменяются с 19 марта и до особого распоряжения.

В дошкольных образовательных учреждениях с 19 марта разрешается свободное посещение детьми по решению родителей или законных представителей. В общеобразовательных учреждениях, имеющих интернат, с 19 по 21 марта и с 30 марта до особого распоряжения также разрешено свободное пребывание обучающихся.

При этом, в общеобразовательных школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательный процесс, присмотр и уход за детьми будут осуществлять в обычном режиме согласно календарному графику на 2019-2020 учебный год.

Кроме того, приказ предписывает усилить меры по проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая дезинфекцию в зданиях, установку средств дезинфекции в учебных аудиториях, столовых, общежитиях и других помещениях. «Организовать активное выявление и отстранение от образовательного процесса обучающихся и от работы работников с признаками острого респираторного заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной температурой тела. В случае выявления вышеуказанных проявлений заболевания в течение рабочего дня обеспечить изоляцию заболевшего и его круга контактных лиц до приезда бригады скорой медицинской помощи», – отмечается в «приказе».

Также «приказ» обязывает обеспечить сбор информации об обучающихся и работниках, прибывших в «ДНР» из государств, где сложилась неблагополучная ситуация с коронавирусной инфекцией, в течение последних 20 дней и сбор информации об обучающихся и работниках, которые в настоящее время находятся за пределами страны.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области введено посещение школы в свободном режиме с 18 по 20 марта 2020 года включительно.