Большое строительство: Что и где ремонтируется на Донбассе, можно увидеть на карте

В марте в Украине стартовал национальный проект «Большое строительство». Основной задачей проекта является строительство или реконструкция значительного количества социальных и инфраструктурных объектов в стране. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

По информации ведомства, это более 4 тыс. км дорог, 236 школ, 155 детских садов, 210 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней, 427 медицинских амбулаторий, 169 спорткомплексов.

А советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook презентовал наглядную карту новой инфраструктуры Украины. «Это только первый год данной Национальной Программы. Сотни школ, детских садиков, стадионов и спортивных комплексов. Тысячи километров идеальных дорог. То, что строится, ремонтируется и реконструируется в этом году. Слева в меню выбираете вид инфраструктурных объектов. Справа на карте отображаются на карте именно они», – объяснил он.

Голик уточнил, что очень наглядно видны дороги, которые ремонтирует Укравтодор – 4 тыс. км. И дороги, которые ремонтируют областные администрации – 2,5 тыс. км.

Фото: Facebook / Юрий Голик

По клику на карте на каждый объект всплывает окно с его описанием.

Кроме того, можно следить в социальных сетях за ходом того, как строится, ремонтируется и реконструируется инфраструктура Украины: