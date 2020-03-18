Карантин: Как жители Мариуполя пытаются вернуться домой из других городов (Видео)

Жители Мариуполя пытаются добраться домой из разных городов Украины: договориться с проводником, найти попутчиков и заказать машину или попросить помощи друзей. С сегодняшнего дня, 18 марта, в стране запретили железнодорожные и автобусные перевозки, но некоторые рейсы отменили еще вчера.

Так, «Укрзализныця» приостановила пассажирские перевозки, а стоимость билетов компания обещает компенсировать в течение полугода. По словам мариупольчанки, которая учится в Харькове, Ирины Грабовской, из-за карантина решила вернуться домой. Однако, поезд отменили. Девушка пыталась сдать билеты, но денег не получила.

«Во всех кассах просто огромные очереди и наличных денег нет. Единственный вариант на данный момент – это BlaBlaCar. Сегодня смотрела поездки, завтра поеду домой скорее всего. Все упирается в цену, так как это в несколько раз дороже, чем билет на поезд», – делится Ирина.

Найти водителя в интернете возможно, но выехать можно будет не раньше воскресенья. Поездка из Харькова стоит от 300 грн. Из Одессы – около полутысячи. В то же время, надо остерегаться мошенников.

По мнению таксиста Владимира Александрова, вызвать такси вряд ли удастся, поскольку стоимость услуги высока. Да и не все водители захотят ехать на большие расстояния. «8 грн за километр. К примеру, отсюда на Харьков я не поеду забирать клиента. Это очень дорого будет для него», – считает Владимир.

Но некоторым путешественникам все же удалось сесть на поезд. Но это, скорее, исключение. «Ночью уехал последний поезд Мариуполь. Теперь только пешком. Мы же – едем неофициально», – пишут пассажиры в социальных сетях.

Мариупольцы считают, что наиболее вероятный вариант добраться домой – автостоп. Также, можно обратиться с просьбой к знакомым, у которых есть автомобили.

Источник: ТК «Сигма»