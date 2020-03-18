В Донецкой области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

В частности, первый случай подтвержден в Донецкой области, 10 – в Черновицкой, 1 – в Житомирской, 2 – в Киевской области и 2 – в Киеве.

Также сообщается, что за сегодняшний день зафиксированы 51 пациент и 103 контактных лица. По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 640 образцов.

«Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызванная неизвестным ранее возбудителем», – говорится в сообщении.