В Мариуполе заведения общепита закрываются на карантин (Видео)

В Мариуполе, как и по всей Украине, со вчерашнего дня, 17 марта, и до 3 апреля заведения общественного питания должны быть закрыты на карантин. Все ли кафе, рестораны и бары города закрылись для посетителей и где теперь обедают горожане.

Так, в одном из заведений общественного питания Центрального района двери закрыты, однако кафе работает. Еду можно приобрести на вынос или заказать доставку на дом. В кафе посетителей пускают, но лишь по 2 человека. По словам горожанина Виктора Деваева он заказал в кафе и получил свой обед, но кушать безопаснее в своей машине. «Очень хорошо упаковали. Все культурно», – отмечает мужчина.

Еще одно небольшое заведение работает только на вынос – через окно. Кроме того, есть бесплатная доставка. По словам бариста Юлии Казицкой, клиентов немного, всего около 10 человек в день.

«Очень сложно, людей мало. Все люди напуганы коронавирусом. Мы специально даже купили дезинфицирующее средство АХД, предлагаем людям обработать руки перед тем, как они покушать берут», – рассказывает девушка.

Владелица другог кафе Ольга Мазур, рассказывает, что с завтрашнего дня, 19 марта, заведение будет работать в режиме онлайн. «По телефону будут нам звонить люди, заказывать кофе и прибегать забирать. Вот так и будем работать пока. Конечно были сомнения закрываться, или не закрываться. Ну решили делать так», – делится Ольга.

В Мариуполе почти полтысячи заведений общественного питания. И все они должны оставаться закрытыми до 3 апреля.

«Коммуникацию начали, ведем и с собственниками, и с арендаторами. Усиливать будем с участием полиции. Как на автомобилях, так и пешие патрули будут осуществлять обходы. В первую очередь превентивную коммуникацию: разъяснять необходимость выполнения, если нужно, с привлечением Национальной и патрульной полиции», – пояснил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов.

Разрешается готовить еду на вынос и доставлять клиентам домой. Невыполнение условий карантина предусматривает штраф – от 17 тыс. грн. Ответственность несет как владелец заведения, так и его сотрудники.

Источник: ТК «Сигма»