Украинцев будут пропускать через КПВВ в случае критически важных обстоятельств

Украинцев из временно неподконтрольных украинской власти части территорий Донецкой и Луганской областей будут пропускать на подконтрольную правительству территорию Украины во время карантина в случае критически важных жизненных обстоятельств. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба МинВОТ.

«С момента введения ограничений на пересечение КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях Минреинтеграции внимательно следит за ситуацией, мы на постоянном контакте с местными администрациями, пограничниками, общественными организациями, которые занимаются проблематикой временно оккупированных территорий. Сегодня утром правительство приняло важное решение относительно пересечения КПВВ в Херсонской области. Сейчас мы имеем информацию от Государственной пограничной службы о подобном решении по Донбассу. Ограничения передвижений является вынужденной мерой для спасения жизни наших граждан, однако, мы понимаем, что иногда у людей возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость пересечения линии соприкосновения. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими документами. В таких случаях решение о пересечении принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально по каждой ситуации на территориях Донецкой и Луганской областей и председатель Государственной пограничной службы – на территории Херсонской области», – пояснил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Вместе с тем, на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области принято решение полностью приостановить пропуск людей через КПП на линии разграничения, о чем заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.