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Первый заразившийся коронавирусом в Донецкой области: Что о нем известно

18.03.20 23:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован у жителя Мариуполя. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта. Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением», – написал он.

«Прошу жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. Доверяйте только официально подтвержденным сообщениям. Подробнее о мерах, которые употребляем для предотвращения распространения коронавируса в области, сообщим завтра на ежедневном брифинге», – пообещал Кириленко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

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