Посылки из-за границы: Как в Мариуполе работают почтовые отделения (Видео)

В Мариуполе жители продолжают отправлять и получать посылки, в том числе, международные. Пандемия коронавируса и введенный в Украине карантин не повлияли на работу почты.

Как рассказала мариупольчанка Екатерина Марченко, она заказывала заграницей одежду и воздушные шарики ко дню рождения ребенка. По ее словам, посылка пришла через 3 недели, без задержек.

«В принципе, обычные сроки доставки посылок из Китая. По Украине я не заказываю. Пользуюсь приложением Укрпочты и отслеживаю самостоятельно. Мне приходят смс-сообщения на Viber, и на почтовый ящик», – говорит Екатерина.

В учреждении заверяют, что перебоев с доставкой международных и внутренних отправлений нет. Кроме того, в связи с карантином, для клиентов обещают увеличить срок хранения посылок.

«Это связано с тем, что люди могут не успеть вовремя их забрать. Поэтому национальный оператор идет навстречу нашим клиентам, нашим жителям, и хранить их будут до 30 дней бесплатно», – пояснил руководитель Донецкой дирекции Укрпочты Алексей Пушкин.

Также, во многих отделениях почты на полу нанесены специальные отметки – полосы, которые помогают людям сохранять определенную дистанцию ​​с теми, кто обслуживается у кассы.

Помимо этого, в условиях карантина, пенсионеры могут оплатить коммунальные услуги на дому. «На дом к пенсионерам приходит почтальон. Он приходит со специальной платежной формой установленного образца. Принимает деньги, рассчитывает комиссию и возвращает обратный чек. Этот чек является таким же платежным документом, как и любой другой», – рассказала территориальный менеджер развития сети Укрпочты Ольга Криштафович.

Горожане, которые привыкли платить за коммуналку в банках, попадают в очереди. Поскольку в отделение банка пропускают только по 2 человека: одного – в кассу, и еще одного – к терминалу.

Небольшие очереди можно увидеть и в аптеках города. В скором времени работники почты планируют организовать доставку на дом лекарств пожилым людям.

Источник: ТК «Сигма»