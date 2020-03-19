Под шумок коронавируса: Россия подняла вопрос о снятии санкций

Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил о необходимости отмены всех санкций, кроме объявленных ООН, из-за глобальной угрозы коронавируса и падения цен на нефть. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, «помимо очевидных сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей, провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию».

Косачев заявил, что среди обсуждаемых мер противодействия – от выработки вакцин до новых договоренностей по нефти – из виду упускается важнейший фактор: «искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение».

«Я имею ввиду односторонние экономические санкции, применяемые в обход Совета безопасности ООН и вопреки правилам ВТО. Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев)», – написал сенатор.

Также он считает, что нынешний кризис «дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь».

«Но главное – сейчас все это можно сделать, не вдаваясь в предистории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями. По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в зеленой зоне, а 70% – либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкционных рисков. Представляете, какой может высвободиться потенциал?» – написал Косачев.

В Министерстве иностранных дел Украины предложения российского чиновника назвали манипуляционными. В заявлении украинского МИД отмечается, тезисы Косачева ярко подтверждают, что действующие экономические ограничения против России в связи с агрессией против Украины ощутимо влияют на российскую экономику, несмотря на постоянные возражения Кремля.

«В который раз подчеркиваем, что санкции против РФ являются ответом международного сообщества на вопиющие нарушения Россией принципов международного права – неприкосновенности международно признанных границ, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и, прежде всего, продолжающуюся агрессию России против Украины. Санкции являются ключевым инструментом обуздания государства-агрессора, которое и дальше не демонстрирует желания вернуться в русло международного права», – говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что Россия имеет эффективный и быстрый путь избавиться от международного санкционного давления – это «прекратить агрессию против Украины, прекратить оккупацию украинских земель, выплатить компенсацию за причиненный ущерб».

«Мир действительно должны объединиться в борьбе с коронавирусом, однако такая борьба не должна быть поводом для игнорирования или безнаказанности продолжающейся агрессии России против Украины», – резюмировали в МИД.

Напомним, 13 марта Европейский Союз официально продлил на 6 месяцев действие санкций, связанных с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.