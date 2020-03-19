Нардепы от Львовщины выступили против создания Консультативного совета с «Л-ДНР»

Народные депутаты из разных фракций Верховной Рады выступили против подписания соглашения о создании Консультативного совета с представителями неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Заявление об этом опубликовал народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

Согласно заявлению, которое подписали 18 депутатов межфракционного объединения «Львовщина», 25 марта Украина может сделать «роковую ошибку – признать легитимность российских марионеток на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». В этот день запланировано подписание документа о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса.

«Если украинская сторона пойдет на этот шаг, это разрушит политику санкций против России как агрессора. Сама Российская Федерация превратится из агрессора, которым она является, в посредника в урегулировании "внутриукраинского" кризиса. Произойдет то, чего Путин безуспешно добивался прошлых 5 лет», – подчеркивают депутаты.

По их мнению, легализация «российских марионеток» может привести к непрогнозируемым внутриполитическим последствиям, спровоцировать глубокий политический кризис и общественное противостояние, последствия которого будут тяжелыми для государства.

«Мы, народные депутаты Украины, члены межфракционного объединения "Львовщина", требуем от президента Украины публично отмежеваться от подобной инициативы и отозвать подписи руководителя своего Офиса Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы под документом о согласовании инициативы по созданию Консультативного совета», – говорится в заявлении.

Львовские нардепы также требуют исключить Андрея Ермака из переговорного процесса в ТКГ, инициировать служебное расследование по проверке главы Офиса президента на предмет признаков государственной измены, а также на время расследования отстранить Ермака от занимаемой должности.

«Требуем от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы все дальнейшие действия делегации Украины на переговорах с Россией согласовывались в Верховной Раде Украины как органе, который уполномочен выражать мнение украинского народа», – заключают авторы заявления.

Напомним, в Минске 11 марта, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР».

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнял, что в Совет войдут не «властные» представители «Л-ДНР», а граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории и не связанные напрямую с вооруженным конфликтом. (При этом в тексте документа четко говорится, что ОРДЛО сами определяют своих представителей). Он настаивает, что КС не легитимизирует «республики» и не изменяет формат «Минска», в вооруженном конфликте сохраняются две противоборствующие стороны – Украина и Россия.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.