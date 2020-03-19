Компания Курченко накопила миллиардные долги перед предприятиями неподконтрольного Донбасса

Российская компания ЗАО «Внешторгсервис», которая занимается вывозом угля и металла из неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей, сгенерировала многомиллионные долги перед предприятиями в «Л-ДНР» и не платит местные «налоги». Из-за этого, в частности, шахтерам, работникам заводов и железной дороги месяцами не выплачивают зарплату, передает «ZN.UA» со ссылкой на документы «Л-ДНР», предоставленные источником в украинских спецслужбах.

Как отмечается, в «Л-ДНР» компания «Внешторгсервис» (ВТС) является крупнейшим должником. Операционный контроль над компанией осуществляют структуры Сергея Курченко, украинского бизнесмена, который был связан с осужденным за госизмену экс-президентом Виктором Януковичем.

«Долги филиалов ВТС перед так называемым "госбюджетом ЛНР" превышают 318 млн руб. (112 млн грн по местному курсу на 18 марта 2020 года – ред.), а перед "бюджетом ДНР" – составляет почти 308 млн руб. (108,5 млн грн). Таким образом, общая сумма долга перед обеими "республиками" превышает 8,1 млн долл. по актуальному курсу», – пишет издание.

В то же время, «правительство ДНР» запретило своим «налоговым ведомствам» требовать от ВТС погашение задолженности, включая штрафы, пени и проценты. Компании Курченко позволили погасить 308 млн руб. в рассрочку с 24 февраля до 3 апреля. Соответствующее поручение подписал «и.о. председателя правительства ДНР» Владимир Пашков.

По данным источника, кроме «налогов», ВТC не платит также производителям и перевозчикам за оказанные услуги. Долги перед предприятиями угольно-энергетического комплекса неподконтрольных районов Донецкой области в конце января составляли почти 2,5 млрд руб. (880,3 млн грн). Железной дороге «ЛНР» ВТС не доплатил 180 млн руб. (63,4 млн грн), из-за чего ее работники месяцами не получают зарплату и увольняются.

«Администрации» «республик» предоставили ВТС рассрочку для погашения задолженности на 2 года, отменив начисление процентов по долгу.

Отметим, ВТС с 2018 года является монопольным покупателем угля, который добывают на неподконтрольном Донбассе.