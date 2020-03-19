Туалетную бумагу гребут все: Переселенцы о жизни за границей в период карантина (Фото)

Весь мир подчинился COVID-19. Коронавирусная инфекция заставила многие страны «уйти» на карантин. Экономическая активность стремительно упала. Чем нам это все обернется, узнаем в будущем. А пока как в столицах, так и в мелких городах люди атакуют магазины. Если вы думаете, что только украинцы скупают туалетную бумагу, ошибаетесь. «Донецкие новости» пообщались с переселенцами из Донбасса, которые эмигрировали в иные страны, и узнали о том, как коронавирус повлиял на их жизнь.

США: Не повесил распечатку – встретимся в суде

Аннелисис, Нью-Йорк:

– Примерно в середине февраля начались расползаться слухи, что зарегистрированы первые случаи коронавируса в штате Нью-Йорк. Но при этом не говорили, где конкретно. Потом сказали, что это адвокат из элитного городка New Rochele в районе Уэстчестер, который работал в городе и ездил каждый день на поезде. Были те, которые сразу же стали паниковать, но есть и другая категория, как я. Моя семья, муж и дочка, спокойны до сих пор.

На днях были закрыты школы на двухнедельный карантин, а также рестораны, бары, театры, стадионы. Еду можно заказать и самому забрать или оформить доставку. Аптеки, магазины и банки (я, кстати, банковский сотрудник) продолжают работать.

Людей на улицах – как обычно. Мало кто из них ходит в масках. В магазине, который находится недалеко от моего дома (Аннелисис живет в Yonkers на севере от Манхэттена, – авт.), всё есть. Продавец говорит, что даже если вечером всё раскупают, то уже к утру полки снова с товарами. Но люди, словно саранча, налетают и гребут то, что до этого никогда не покупали. Та же продавец радуется, бизнес пошел в гору – продажи высокие.

Практически везде при входе можно бесплатно взять дезинфицирующие салфетки: взял салфетку, вытер руки и зашел в магазин и при выходе тоже можно повторить процедуру. А жидкие санитайзеры висели и до этого. Кстати, вышел закон, по которому можно доложить куда следует, если заметили, что в магазинах подняли цены на санитайзеры и прочие антисептики. Потому как это делается нелегально, и за такой самопроизвол можно загреметь за решетку.

Думаю, что всем известно, – тут в США хлебом не корми, дай только засудить кого-нибудь. Абсолютно везде – в моем банке, в соседнем магазине или на заправке на другом конце города, везде должна висеть распечатанная инструкция, как правильно надо мыть руки. Иначе, не дай бог, что кто-то подхватит вирус, а у тебя не было этой таблички, то засудят сразу. Скажут, что ты не позаботился о жизни и здоровье клиентов.

Испания: Выходить можно только в супермаркет и аптеку

Анастасия, Барселона:

– В Испании объявлен «estado de alarma», чрезвычайная ситуация. Больше нет автономного правительства Каталонии или Страны Басков. Все решения принимаются президентом, испанским правительством и полицией. По внутренним ощущениям, похоже на военное положение. Если вы понимаете, о чем я.

Все граждане обязаны сидеть дома и выходить только в случае похода в супермаркет или аптеку. Полиция курсирует улицы, останавливает машины и мотоциклы, прохожих, и спрашивает цель нахождения на улице. Работают только экстренные и социальные службы. Сотрудникам выданы специальные справки для предъявления полиции.

Никто не понимает, насколько эффективны и своевременны принятые меры и не повторится ли ситуация с Италией. Напряжение в обществе чувствуется. Кажется, все затаились.

Есть ощущение, что для испанцев, их культурой тесного общения другу с другом, поцелуев и объятий при встрече даже с не очень знакомыми людьми, традиции сидеть в барах и кафе практически ежедневно, – дистанция в один метр и «заточение» дома трагичны.

На данный момент для меня ситуация не критичная. Около двух лет я работаю удаленно по PR-продвижению бренда моих украинских клиентов. Сейчас много работы, поэтому некогда читать «экспертов из фейсбука» и сеять панику. Чего не хватает, так это моих любимых долгих прогулок по берегу моря. Полиция не дремлет.

Конечно, я надеваю маску и перчатки, когда иду за покупками. Дома мою руки, и все обрабатываю специальными средствами. Переживаю за своих родных и друзей в Украине. Но думаю, что рано или поздно все пройдет. Главное беречь себя и любимых людей, где бы мы ни были, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями.

Испания при коронавирусе / Фото сделано Анастасией

Польша: Молитвы в смартфоне

Олег, Краков:

– Сейчас уже паники и ажиотажа нет, все спокойно ждут конца карантина. Правительство держит руку на пульсе. Ужонды (исполкомы) работают в телефонном и e-mail режимах. Почта работает только до 15:00. Моя жена продолжает ходить на работу: она специалист в Красном Кресте по опеке пожилых людей. Наша церковная община, которая насчитывает около 150 человек, перешла на онлайн-вещание, собственно, как и другие церкви Польши.

У нас есть группа в Facebook «Русскоговорящие в Кракове. Краков мой любимый город». Ее основал лет восемь назад Василий Ереновский, он из Казахстана, и там больше 30 тысяч человек. Многие пишут и предлагают свои услуги совершенно бесплатно: переночевать тем, кто остался на вокзале, привезти еду и т. д.

В тоже время есть большая проблема с возвращением людей в Украину, не все успели. Много «мародеров», которые берут с людей огромные деньги – до 1000 злотых (6,5 тыс. грн), чтобы довести до границы и бросают их там.

Знакомый рассказал случай, как женщина в одной из больниц Кракова просидела 6 часов, с температурой, ожидая приема врача. Она вернулась из Германии. Ей померили температуру, было +37 с копейками и ее оставили ждать. А потом оказалось, что у нее коронавирус, и тогда начался переполох. Медперсонал искал всех, кто сидел с ней в очереди…

В Малопольском воеводстве, центром которого является Краков, один из самых низких показателей заболеваниями. Но город замер. Людей на улицах очень мало. Работают коммунальные службы, моют остановки. Работают строители. Закрываются те предприятия, где не могут выполнить условие, чтобы люди не находились ближе, чем полтора метра друг от друга. Люди в большинстве ответственно исполняют предписания руководства страны.

В магазинах есть все товары первой необходимости, может, стал чуть меньше выбор мяса. В транспорте людей очень мало, но его никто не отменял, как и междугороднее и межрегиональное сообщение. Графики транспорта, конечно, изменились, но ходит он регулярно.

Краков в период карантина / Фото Юлии Карповой

Греция: Надеемся на кредитные каникулы и компенсации

Наталья, Салоники:

– Греция закрыла школы и сады 11 марта, когда уже было 89 случаев заражения, а в Италии и Испании ситуация стремительно начала накаляться. Именно закрытие сада стало для меня первым и пока самым значительным неудобством. Ведь мыть руки миллион раз в день, проветривать квартиру и следить за здоровьем за последние годы с детьми уже научилась достаточно хорошо. А вот продолжать работать уже не могла. Ступор наступил на следующий день, когда обнаружили висячий замок на детской площадке. На нас с детьми на улице смотрели как на беспечных родителей. Людей становилось все меньше, молодежи и детей почти не видели. Естественно, паника с туалетной бумагой тут же снималась на телефон, мы смеялись над беспечностью греков, которым священники объявили, что в церкви вирус не передается, но понемногу стали и сами сходить с ума. Слава соцсетям.

Ведь еще в начала марта я писала о том, что греки не соблюдают правила гигиены в новых условиях, особенно в туристической зоне. А уже через неделю стояла в очень длинной и молчаливой очереди людей в масках и перчатках, ощущая, прям, всю сюрреалистичность происходящего. Огонь добавляли новости из Украины, где на тот момент все шло совсем наоборот и только начиналось раскачивание сознания населения.

Буквально за неделю я отучилась прикасаться руками к лицу. Стала замечать каждое прикосновение к внешним объектам –замечать все кнопки лифта, все дверные ручки и поручни. Научилась рассчитывать еду на «когда все дома» и изворачиваться в играх с детьми в закрытом пространстве. Привыкла читать сводки с фронта, подпитывая тревогу и страх.

Сложно не поддаваться панике. Паника – верный спутник любой мысли о будущем. Банальный бытовой пример: что делать в ситуации, если срочно понадобится дантист или ветеринар? Что делать с идиотами с позитивным тестом, которые все равно выходят из дома и идут в магазин или аптеку? Что делать, если совсем запретят детям покидать дома?

А в это время вирус стал вести счет уже десятками заболевших. Статистика у нас пока не такая убийственная, как у соседей. Возможно, это связано с тем, что греки – домоседы, и сейчас не туристический сезон. На сегодня с вирусом зафиксировано 418 человек, 5 скончались. К сожалению, уже 10 врачей и 11 медсестер в Афинах заразились коронавирусом при том, что в стране и так катастрофически не хватает медперсонала.

Власти ввели штрафы, если бары и магазины не соблюдают принцип «единого окна», сумму называют от тысячи до миллиона евро. Очень много подобных штрафов, ну а вообще страна надеется на кредитные каникулы и компенсации. Неизвестно, что ожидает туристическую отрасль, которая кормит Грецию.

Меня успокаивает сейчас полная занятость домашняя и факт того, что мы относительно быстро приспосабливаемся к этому новому миру. Четкий режим, максимальная сосредоточенность и интернет-детокс. Из позитива – начала получать новые знания в своем художественном направлении, записалась на онлайн-курсы. А еще поняла, что самоизоляция конкретно у меня проходит от стадии гнева и отрицания в состояние, когда начинаю быть терпимее и добрее.

Афины при коронавирусе / Фото: соцсети

Парагвай: Отключили светофоры, чтобы работали кондиционеры

Игорь, Асунсьон:

– Ситуация в Парагвае, как и во всех цивилизованных странах, под контролем. В учебных заведениях – карантин, ограничена работа и посещение учреждений. Работают они с 09:00 до 14:00, в помещении могут находиться не более 10 человек. Всем, кто ждет на улице своей очереди, рекомендовано иметь маски. В транспорте можно перевозить не более 10 человек. Если водитель везет больше – штраф 2 тыс. евро.

В университете работают те, у кого «иммунитет вечный» – преподаватель, секретари, уборщицы, охранники и другие служащие. У нас (Игорь является академическим координатором факультета последипломного образования, профессором факультета гуманитарных наук Universidad del Norte Paraguay, – авт.) полный 8-ми часовой рабочий день.

Комендантский час с 20:00 до 04:00. Для нарушивших – штраф от 1 500 до 15 000 евро.

В магазинах все спокойно. Люди понимают, что нужно соблюдать карантин и без надобности не выходить на улицу, поэтому затариваются продуктами, но абсолютно без паники. Если раньше в очереди стоял 2 минуты, теперь – 5. В супермаркет, если идет два человека, позволяют входить только одному, второй ждет на улице на специально поставленных стульях. При входе меряют температуру. Люди волнуются и понимают, что принятые меры абсолютно адекватные и необходимые. Стараются все выполнять.

Отдельная проблема – бомжи. Их миллионы. Но они, как бездомные собаки, к ним ничего не липнет, хотя они и есть основные разносчики различных болезней.

Страна полностью закрыта на въезд и выезд. Билеты на авиарейсы не продают, рейсы отменяются. Только те, у кого уже есть билеты, могут вылететь. Прилетающих контролируют.

Так как у нас почти нет машин, то отключены светофоры. Они просто не нужны. Таким образом мы экономим электроэнергию для того, чтобы люди дома могли пользоваться кондиционерами. Сейчас в Асунсьоне жара +39 градусов. И это только до полудня. Когда включено всё, сети не справляются и выходят из строя, а так мы перенаправляем напряжение.

Саудовская Аравия: В Мекку въезд закрыт

Анна, Джидда:

– Обстановка в Саудовской Аравии спокойная, паники нет. С 17 марта в нашем городе закрыты все торговые центры, кафе, рестораны, развлечения. Уже более недели закрыты школы и университеты. Также отменены международные перелеты, но внутри страны передвижение свободно, кроме въезда в Мекку и Медину – временно туда нельзя не только экспатам, но и даже местным жителям.

В магазинах все есть, немного сложней стало заказывать онлайн из-за большого спроса, но это больше касается доставки. Мы живем в компаунде для иностранцев, здесь все спокойно, стараемся не выходить без надобности, муж работает удаленно из дома.

Дания: Больше десяти не собираться, иначе – штраф

Злата, Копенгаген:

– О первом случае коронавируса в Дании мы узнали 27 февраля. Заболевшего посадили на домашний карантин. Но в стране было спокойно. С экранов телевизоров говорили, что этот вирус не страшнее обычного гриппа. В последующие дни было еще пару случаев. Но люди отнеслись к вирусу очень прохладно. Заболевшие вместо того, чтобы сидеть дома, ходили в ночные клубы, на дискотеки, ездили отдыхать в соседние города.

Люди продолжали путешествовать и жить обычной жизнью. В начале марта количество заболевших зашкаливало уже за 600 человек. 11 марта премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о введении в стране двухнедельного карантина. На это время закрываются все детские и учебные заведения, культурные центры, библиотеки, секции, запрещено собираться в одном помещении более 100 человек. Фирмы и учреждения, работники которых могут работать из дому, – должны отправить людей по домам. Все конференции, совещания и встречи проводить только в онлайн-режиме. Также попросили людей держать дистанцию, не собираться компаниями, группами, чаще мыть руки. Если заболел – сиди дома. Государственные структуры распустили по домам с сохранением зарплаты.

Школьников учат онлайн, предложили разные уроки и занятия. Каждое утро, в 9 утра – перекличка. Для малышей организовывали небольшие группы с воспитателями из местных исполкомов. Ведь многие родители продолжают ходить на работу. Также в соцсети появилось много бесплатных предложений от простых людей стать няней для вашего малыша на время карантина. Но сейчас все дети по домам. Неизвестно, кто может быть переносчиком вируса, и такой присмотр за детьми, конечно, риск.

С февраля по 11 марта тестировали всех с подозрением на коронавирус. Но, с прошлой среды перестали. Возможно, не хватает тестов, экономят. Сейчас тестируют только тяжелобольных.

Если чувствуешь симптомы коронавируса – звонить семейному врачу. Все общение только по телефону. Всех настоятельно просят не приходить в приемную. В больницу, к врачу или «скорую» обращаться, только если начались проблемы с дыханием, до этого – сидеть дома. То есть не изолируют, мест для этого нет.

В первые же дни карантина люди начали штурмовать супермаркеты, вынесли всю туалетную бумагу, дрожжи и годовой запас продовольствия. Началась паника, огромные очереди и толкучка. Чтобы успокоить жителей королевства, работники магазинов, министерства и фабрики постили в соцсетях фотографии со складов, выпускали статьи, писали: «Остановитесь! У нас все есть, склады завалены. На всех хватит». Вроде бы, сработало.

В супермаркете Копенгагена: кружочки – место для очереди

На днях была в супермаркете. Люди держат дистанцию, близко не подходят, отворачиваются. Я купила еду на неделю, чтобы ближайшие дни из дома не выходить. В магазине многие в масках. Но, ни масок, ни гелей для рук купить уже негде. А вот всего остального – полно. Всевозможные продукты питания, фрукты, овощи, мыло и туалетная бумага. Есть абсолютно все.

Закупки Златы

Также запретили посещать родных в домах престарелых, так как это люди из зоны риска. На время карантина попросили не навещать бабушек и дедушек, не ходить в гости. Основной посыл – самоизоляции каждой семьи и максимальная осторожность в общественных местах.

14 марта Дания закрыла границы. Въехать в королевство могут теперь только те, кто здесь проживает, то есть местные, и те, у кого есть вид на жительство или рабочая виза. Туристов разворачивают. Выезжать можно, но некуда, и не на чем.

Мы сидим дома. Муж, я и дочка. Мы – в самоизоляции. Выходим только к себе в сад.

Двор Златы

С 18 марта в силу вступили новые правила: все торговые центры, ночные клубы, салоны красоты, массажа, татуировки и спортзалы закрылись. А также все кафе и рестораны, но они продолжают готовить еду «на вынос». Очень попросили поддержать местный бизнес и заказывать еду на дом. Работают только супермаркеты и аптеки.

И если в начале карантина просили собираться максимум 100 человек вместе, то сегодня – не больше 10. За нарушение карантина – штраф. Если в одном месте соберется более 10 человек, каждый заплатит штраф 1500 крон (200 евро). Кафе, рестораны, бары, салоны красоты, спортивные и развлекательные центры, которые не закрылись и продолжают работу, – штраф составляет 670 евро.

Кстати, за время карантина в Копенгагене появилось много групп волонтеров, которые помогают лицам с инвалидностью, пожилым людям, родителям-одиночкам и всем, кому нужна помощь с закупками. То есть, если вы в группе риска, волонтеры сходят в супермаркет, в аптеку, чтобы вы могли остаться в безопасности, а пакеты оставят у двери квартиры.

Общественный транспорт продолжает работать. Со слов моей подруги, которая водит городской автобус, пассажирам запрещено подходить к водителю. Первая входная дверь не открывается, чтобы пассажиры сразу шли в середину, или конец автобуса. Метро в Копенгагене ездит без водителя.

Дания – пусто /Фото Ella Honcharova Harbou

Канада: Будет трудно – пойдем на охоту на оленей

Наталья, Досон-Крик:

– Что я чувствую и как вообще у меня дела? Хорошо! Еще на прошлой неделе температура на улице была -30, а сейчас потеплело до нуля, и можно выходить гулять. Старшие девочки сейчас гостят в соседнем городе у родни, у дочерей – каникулы, на 2 недели, но это пока не из-за карантина, а по расписанию. А я с трехмесячной дочкой дома – красота! Муж работает, его завод пока не закрыли и деньги платят. Он – охотник, и как бы тут не скупали продукты и туалетную бумагу (как и везде в мире), мы выживем. Олени в нашей местности после зимы пришли в город, и едят кусты и плодовые деревья. Так что мясо будет точно. И вообще муж не паникует, и покупает не продукты, а обесценившиеся акции. Говорит – разбогатеем потом, как все это закончится.

А еще мы развлекаемся тем, что ищем новый большой дом, чтобы взять его в ипотеку, а старый продать. Так что будет, чем заняться в ближайшее время – переезд, ремонт старого дома для продажи. А уволят мужа, и нечем будет платить ипотеку – ну не мы одни такие будем, и что-то в правительстве вырулят. Это же Канада, цивилизация. В общем, я на позитиве.

Канада в марте: Осторожно – лось

Германия: Чувствую аналогию с летом 2014-го

Римма, Магдебург:

– Сейчас так важно понимать, что мы не одни. Вот и я решила рассказать, как переживает эти сложные и непонятные времена Германия. То, что вижу, то, что читаю, то, о чем говорят. Глобализированный мир без границ захлопнулся почти мгновенно и стал совсем крохотным, размером с квартирку. Глобализация превратилась в изоляцию. Крупнейшие мировые державы закрыли границы, как в детстве мы играли: «чик-чирик, я в домике». Мог бы спасти домик.

Второй раз в жизни я переживаю сюрреалистичную весну. Красивую и тревожную. И аналогии все время относят назад, в 2014-й. Когда я стою во дворе нашего дома в Донецке на Октябрьском, смотрю в сторону аэропорта и говорю себе: «Ну, нет, ну не может здесь быть война»...

В Германии время всеобщего закрытия. Постепенного, но уже повсеместного. С 16 марта закрыты все школы, университеты, детские сады, продленки. Пока до 14 апреля. Все, кто может, работают на удаленке. Родителям рекомендовано быть с детьми, т.к. дети не болеют, но являются активными переносчиками. Для бабушек-дедушек это крайне опасно. Для детей, родители которых работают в сфере медицины и т.д., будет организован специальный присмотр.

Закрыты музеи, выставки, спортзалы, бассейны, бары. Остаются открытыми продуктовые магазины, аптеки, заправки, банки. Запрещены совместные собрания/службы в церквях, мечетях, синагогах. Тест на коронавирус самостоятельно не сделать – только по направлению домашнего врача. А он так просто направления не дает.

Конечно, немцы, в большинстве своем, люди очень ответственные и законопослушные. Не все, конечно. Несмотря на призыв ограничить социальные контакты, несколько дней назад видела заполненные детские площадки (это было за день до официального запрета), на улицах полно детей. Да и взрослых гуляет очень много. Правда, расстояние заметно держат. На улице – красота. Первые два дня по-настоящему весенней погоды и первые солнечные деньки. Мы тоже гуляем, на расстоянии.

В начале недели в парке на соседней лавочке от нас сидела пожилая пара. Лет, эдак, хорошо за 70. Они сидели, смотрели на реку, говорили о вирусе. Потом дедушка встал, тяжело «расхаживаясь», назвал себя лентяем. И сели на велосипеды и поехали дальше, пожелав нам «никакой короны». Весна, солнце, страшная статистика. Неужели такое может быть?!

В Германии

Турция: Ответственные и сочувствующие турки

Карина, Анкара:

– В Турции по официальной статистике министерства здравоохранения зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом. Для 83-миллионного государства – это капля в море. Но правительство предпринимает меры для предупреждения эпидемии. Например, с 16 марта закрыты все места скопления людей: школы, детские сады, университеты, кинотеатры, торговые центры, ночные клубы. Закрыли даже детские площадки на улице, чтобы не допускать скопления детей. Причем, карантин ввели настолько быстро, что люди не смогли толком понять, что происходит.

В понедельник (16 марта) я как обычно была на тренировке в тренажерном зале. Прямо посреди тренировки зашел директор зала и попросил всех освободить помещение. Нам дали 10 минут на сборы. Как только мы покинули заведение, сразу же зашли люди в медицинских костюмах и обрабатывали здание дезинфицирующим раствором. Причем, в Турции это делают регулярно. Под санобработку попадает все: детские площадки, магазины, общественный транспорт, парикмахерские и барбер-шопы. Дезинфицирующие средства просто распыляют на улицах, возле открытых кафе, на остановках. Мне кажется, в Анкаре уже не осталось ни единого места, которое бы не было обработано раствором.

В мечетях отменены намазы и любые сборища. Каждую мечеть уже успели обработать дезинфицирующим раствором. На остановках, в подземных и наземных переходах установили емкости с дезинфицирующим раствором для рук. Каждый проходящий может продезинфицировать руки.

Турки очень боятся коронавируса, поэтому уходят на добровольную самоизоляцию. Люди на улицы выходят только в масках, а в магазин пускают не более 10 человек. Кассиры обязательно работают в перчатках и масках. Ажиотажа и паники нет: никто не скупает туалетную бумагу и подсолнечное масло. В магазинах достаточно продуктов, поэтому никто запасы не делает.

Всем служащим, работникам, родителям и пенсионерам были разосланы проспекты «14 правил защиты от коронавируса», а с детьми проводились специальные занятия на эту тему в детских садах и школах. Каждый выпуск новостей по телевидению начинается с правил защиты от коронавируса, и только потом освещают важные политические и экономические события.

В Турции также нет дискриминации заболевших. Люди не протестуют против того, что их земляки, которые вернулись из Европы и были инфицированы коронавирусом, лечатся в местных больницах. Наоборот, турки сочувствуют семьям, члены которых сейчас находятся в карантинной зоне в больницах, и готовы всячески их поддерживать.

Дезинфекция в магазинах – несколько раз в день

Исландия: Коронавирус не страшен – рядом сотня вулканов

Екатерина, Рейкьявик:

– Жить в стране, лидирующей в области безопасности, миролюбивости и открытости, – это кайф! А если бы награды раздавали в рейтинге «самая не паникующая нация», то исландцы были бы явными фаворитами.

Представьте, что население всего острова – чуть больше Макеевки, но меньше Николаева. Я живу в Рейкьявике, можно сказать, в мегаполисе. Информация здесь распространяется со скоростью звука. Правительство страны до последнего верило, что с такой же скоростью вирус промчится мимо крошечной точки в Атлантическом океане. Но не тут-то было! На сегодняшний день 240 заболевших, 2200 человек – на карантине, и казалось бы, нужно бить тревогу во все колокола и бежать куда-нибудь подальше. Но исландцы, расплывающиеся в улыбке, заваривают утренний кофе, выходят на балкон с газетой и радостно жмурятся от солнца. На фоне массового помешательства пандемией и экономическим кризисом, местные с выдержкой удава продолжают жить обычной жизнью.

Крепкие нервы – подарок судьбы, подумаете вы? А зачем паниковать? В Исландии около 100 вулканов и в любой момент какой-то из них может рвануть. А бежать некуда. Такая же история и с вирусом. Но меры приняты. Бескорыстная любовь и забота о своей стране, о каждом, кто здесь живет – могучая сила Исландии. Отменены все рейсы, закрыты университеты, бассейны, перенесены массовые мероприятия, на каждом шагу стериллиумы и персонал, вооруженный перчатками, масками.

Работают детские сады и младшие классы, но контроль, как в Суворовском училище: детей разделяют на маленькие группы, никто не выходит из комнаты и не пересекается с остальными малышами, соблюдаются правила гигиены, дезинфицируются помещения, обеды и полдники перешли на индивидуальные снэки, фрукты и соки в коробочке. Посуда не используется.

В домах престарелых родственникам строго запретили навещать любимых бабушек и дедушек. Никто не выходит на улицу. Но исландцы почтенного возраста не перестают меня удивлять. Они настолько жизнерадостны и деятельны, что ты понимаешь – такой старости нужно поучиться! Вяжут, играют в шахматы, настольный теннис, поют песни, в общем, полностью игнорируют хаос из телевизора.

Спорт для викингов – must-have. Несмотря на то, что спортзалы закрыты, а танцы перешли в onlie-режим, бег в парке и велосипеды (на минуточку -6 градусов и снег вокруг) никто не отменял!

В магазинах есть всё. Баранина, рыба, овощи и фрукты, выращенные в теплицах Исландии, молочная продукция собственного производства – продовольственный кризис не проблема. Но под общий «туалетно-бумажный» психоз исландцы все же попали. Опустошив прилавки, через пару дней одумались, и теперь равнодушно проходят мимо стоящих упаковок. Ах да, наблюдался бум и на Coca-Cola. А все потому, что эту газировку рекомендуют при боли в животе и кашле. У каждого, свои методы. Главное, чтобы помогало.

Все понимают, что сфера услуг и туризм трещат по швам, поэтому правительство предоставило для них финансовые каникулы и снизили налоговую ставку. Предлагают для местного населения развивать туризм внутри страны. Определенные льготы предоставлены и владельцам мелкого бизнеса. Сотрудникам, которых отправили в обязательный карантин и у кого есть несовершеннолетние дети, государство будет выплачивать пособие. Никого не увольняют.

И я бы очень хотела, чтобы исландцы заразили своим «вирусом» спокойствия, мужества и позитива весь мир. Чтобы в аэропорту Исландии вновь суетились туристы, на площади Святого Марка в Италии дети гоняли голубей, новости Германии пестрили сводками о повышении уровня рождаемости, чтобы Украина стала сильной. Всем высокого индекса счастья!