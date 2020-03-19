Подорвал себя и сожительницу: В «ЛНР» нашли трупы двухнедельной давности

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) произошло двойное убийство. Недавно в городе нашли тела мужчины и женщины с осколочными ранениями, которые 2 недели пролежали в запертом доме. Об этом сообщают местные жители в луганских пабликах в соцсетях.

Луганчане пишут, что 16 марта сотрудники «МВД ЛНР» в Красном Луче (Хрустальном) в запертом изнутри доме по ул. Краснопролетарской обнаружили трупы мужчины и женщины с многочисленными осколочными ранениями.

Сообщается, что женщина – Богатырева А., 1981 года рождения, считалась без вести пропавшей. Убитым мужчиной оказался ее сожитель Александр Г., 1983 года рождения, который жил по этому адресу. Также сообщается, что на указательном пальце левой руки мужчины нашли кольцо с чекой от гранаты, предположительно Ф-1.

Утверждается, что смерть пары наступила около 2-х недель назад, а «полиция» выясняет обстоятельства произошедшего.