RU
Все новости

Меряют температуру и закупают маски: Как госшахты работают в условиях карантина

19.03.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Государственные шахты принимают меры по организации работы в условиях карантина и борьбе с коронавирусом. В частности, при входе на предприятия работникам измеряют температуру, шахты закупают дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, организуют подвоз работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

И. о. министра Виталий Шубин и заместитель министра Алексей Рябчин 18 марта провели селекторное совещание с руководителями угольных предприятий по вопросам работы шахт в условиях карантина.

Руководство министерства обратило внимание директоров предприятий на необходимость усиления пропускного контроля и изоляции людей при малейших признаках заболевания, а также на возможность максимального перевода работников, не привлеченных к выполнению критических функций, на удаленную работу.

Кроме того, Алексей Рябчин сообщил, что Минэкоэнерго изучает международный опыт реагирования в условиях чрезвычайной ситуации с целью обеспечения работы отрасли.

«Убежден, что ответственность каждого позволит достойно пройти кризисный период. Жизнь и здоровье каждого работника является нашим самым ценным ресурсом, поэтому введенные меры направлены на сохранение жизней людей и их семей», отметил замминистра.

Руководителям предприятий было поручено разработать критические меры для обеспечения работы шахт в условиях ограничений по карантину. В частности, должны быть предусмотрены: охрана объектов жизнеобеспечения, складов, зданий и сооружений; проветривание шахт, водоотлив и функционирование другой критической инфраструктуры.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк