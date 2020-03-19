Через 10 минут я решила, что мне не так срочно: В Донецке обсуждают ситуацию в аптеках

В неподконтрольном украинским властям Донецке в аптеках, в которых есть лекарства от ОРВИ и гриппа, собираются большие очереди. Об этом 18 марта и сегодня, 19 марта, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Сегодня (18 марта – ред.) мне довелось попасть в аптеку. Именно "попасть", поскольку вчера в центральной аптеке очередь была такая, что, простояв там 10 минут, я решила, что мне не так срочно. Зашла в нашу маленькую, в спальном районе. Думаю, сейчас быстренько куплю и на работу поеду. Быстренько – это 40 минут оказалось» – рассказывает дончанка Юлия в местном паблике.

«Люди гребут все. Вообще все. У женщины впереди меня чек был на 4 тыс. руб. Все, что она купила, было от вирусных инфекций, простуды, соплей и кашля. Сама женщина вообще слабо понимала, что ей нужно и от чего, но она со статьи в интернете взяла названия препаратов. Ну а нафига они нужны – потом разберется. Это прямая цитата», – описывает ситуацию Юлия.

Она также сообщила, что «Арбидол» и «Амизон» нужны всем, но их нет. «Провизор грустно сказала, что она заказала 50 упаковок, но привезли только 7. Из антисептиков для рук был "Хлоргексидин"», – поделилась женщина.

Иные жители Донецка также отмечают сложную ситуацию. В частности, провизор из аптеки Ольга пишет о том, что от кассы просто не отходит. «Под конец дня уже речь заторможенная! Зачем так паниковать? Ни себя не жалеете, ни своих денег, ни остальных людей. И если так посудить, нет у нас лекарств от коронавируса, который в мире обитает», – отмечает она.

При этом некоторые дончане пишут о том, что очередей в аптеках не наблюдали:

Лариса: «Была сегодня в аптеке, очередей не наблюдала. Нужен был "Вентолин", забрала последний. Хотела купить маску, но увы»;

Светлана: «Была в аптеке сегодня – очередь стандартная для нее вне время карантина (4-5 человек) и все довольно шустро, люди стояли, подшучивали о масках и "надо грести все". Потом понадобилось около дома заскочить – очереди 2 человека и покупали явно не антивирусники».

Однако при этом жители Донецка отмечают, что в тех аптечных учреждениях, где нет очередей – нет и многих лекарств. «Вчера вечером зашел в "Арнику" в центре города, так там никаких очередей, все спокойно. Правда, другой вопрос, что и нужных лекарств у них в наличии не было... А на вопрос, когда привезут, сказали, что это им и самим интересно. В общем, так и живем – какая республика, такие и аптеки», – пишет Юрий.