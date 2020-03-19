RU
Все новости

В «ДНР» сообщили, сколько детей получили травмы в ДТП

19.03.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в ДТП с начала года 1 ребенок погиб и 27 травмированы.

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», с начала текущего года в «республике» зарегистрировано 24 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 27 получили травмы.

«Наиболее распространенными нарушениями ПДД со стороны детей являются переход дороги вне пешеходного перехода и на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение Правил дорожного движения при управлении велосипедами», – утверждают в «ДНР».

«При посещении школ инспекторы ГАИ установили, что в ряде учебных заведений дети имеют недостаточный уровень знаний ПДД», – добавляют в «республике».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк