Пришло время защитить мир: Каштру призвал сплотиться против коронавируса

Главный тренер ФК «Шахтер» Луиш Каштру обратился ко всем в связи с эпидемией коронавируса в мире. Португальский наставник дал советы, как уберечь себя от заражения и призвал всех вместе защитить мир. Обращение Луиша Каштру опубликовала пресс-служба ФК «Шахтер».

«Возможно, многие еще не знают о переживаемой человечеством чрезвычайной ситуации, и это нормально. Жизнь часто поглощает нас так, что мы сосредотачиваемся только на себе и ближайшем окружении. Пришло время защитить себя и других. Защитить мир. Не забывайте носить маски и перчатки. Держитесь на безопасном расстоянии друг от друга, чаще мойте руки, избегайте прикосновений к лицу, по возможности оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир. В моей стране все началось с легкой формы. Сейчас там социально отчаянная ситуация. Желаю вам оставаться в безопасности», – сказал Луиш Каштру.

Наставник «горняков» также выразил слова поддержки медикам.

«Передаю наилучшие пожелания с уважением и восхищением всеми работниками здравоохранения, которые дают нам надежду на то, что мир снова станет нашим. Сейчас он принадлежит COVID-19. Надеемся спасти его общими усилиями», – сказал Каштру.