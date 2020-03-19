В Луганской области нет ни одного теста на коронавирус, – нардеп

Луганская область не обеспечена тестами на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщила народный депутат (фракция «Голос») Инна Совсун, передает «Прямой».

По ее словам, правительство не озвучивает информацию, какие тесты есть в Украине в целом и по регионам.

«Нам надо понимать, какие тесты присутствуют в Украине. На сегодня я не видела официальной коммуникации со стороны правительства, чтобы объяснить, какие тесты у нас есть. Поэтому несколько дней назад я послала запросы, в том числе и в Минздрав, и в областные департаменты здравоохранения с просьбой предоставить информацию, какие тесты у них есть. Пока ответов поступило мало», – отмечает нардеп.

Совсун, ссылаясь на ответ департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации, сообщила, что в области нет тестов для определения коронавируса.

«Ответ от луганского департамента здравоохранения, где они черным по белому написали: в Луганской области нет ни одного теста на коронавирус. Я не знаю, какие будут ответы от других областей, может, это специфика... Потому что еще из одной области пришел ответ. Они предоставили информацию, что у них есть какие-то тесты, какое-то количество, и это быстрые экспресс-тесты, которые не очень точны. Но Луганская область точно написала, что у них нет ни одного теста», – рассказала депутат.

В сложившейся ситуации Совсун обвиняет правительство. «Это то, где правительство провалилось. И сейчас не важно, что у нас поменялось правительство или не поменялось правительство. Важно, что это та часть работы, которую граждане не могут сами выполнить. Они не могут закупить тесты», – подчеркнула нардеп.

Отметим, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил на брифинге 17 марта, что сейчас больницы региона обеспечиваются всем необходимым для борьбы с эпидемией.

«Также ожидаем от Министерства здравоохранения дополнительную партию защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства индивидуальной защиты в достаточном количестве в лечебные учреждения передадут уже сегодня. К концу недели получим и экспресс-тесты – в Украину должно поступить 10 млн таких тестов, которые направят в регионы», – сказал Гайдай.