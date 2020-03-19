В Донецке показали дом, где был взорван «Моторола» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал дом и подъезд, где был взорван руководитель незаконного вооруженного формирования – командир батальона «Спарта» Арсен Павлов («Моторола»).

«Вот именно эта 9-этажка, это Челюскинцев, 121, где был убит командир подразделения "Спарта" "Моторола"», – сообщил дончанин.

По его словам, это произошло в крайнем подъезде. «Это его дом, он здесь жил и был убит: в шахте лифта было прикреплено взрывчатое вещество пластид, насколько я знаю, на тросе и где-то еще в мусоропроводе. 2 взрыва было. Погиб он вместе со своим охранником в лифте между 3-м и 4-м этажом», – сообщил житель Донецка.

По словам мужчины, Арсен Павлов жил на 7-м этаже.

Также дончанин отправился на кладбище «Донецкое море», где «Моторола» похоронен. Памятник установлен на «аллее славы» в начале кладбища.

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.