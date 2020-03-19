Сводка из зоны ООС за 18 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 18 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 3-е военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Павлополя – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

рядом с Крымским – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастья – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибром 120 мм;

рядом с Пивденным – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка – Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел вблизи Красногоровки – из минометов калибром 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «силовики Украины за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 117 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселка шахты "Трудовская", села Спартак, аэропорта; на горловском направлении – районы поселков Зайцево, шахты им. Изотова, Доломитное, Гольмовский, Крутая Балка; на мариупольском направлении – районы сел Сосновское, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, противотанковые управляемые ракеты, БМП/БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. За указанный период в результате обстрелов были повреждены жилой дом и газопровод в поселке шахты "Трудовская" и селе Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка».

В «ДНР» также уверяют, что «украинские военные около полуночи обстреляли из артиллерии калибром 122 мм север Донецка, в результате были повреждены котельная и спортплощадка школы-интерната №5».

Кроме того, в «ДНР» заявляют, что «был обстрелян поселок Гольмовский на севере Горловки, в результате чего повреждения получили 3 дома».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм».