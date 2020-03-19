На Донетчине спасатели проводили демеркуризацию в квартире

В Славянске (Донецкая обл.) 18 марта спасатели проводили демеркуризацию в одной из квартир города. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщение о необходимости помощи спасателей поступило в ГСЧС в 19:00.

«Бойцы ГСЧС с помощью резиновой груши и металлической щетки провели демеркуризацию ртути из разбитого бытового термометра в количестве примерно 1 грамм. От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», – сказано в сообщении.