Ситуация в пунктах пропуска утром 19 марта: КПВВ работают в режиме ограничения

Все КПВВ на линии разграничения работают в режиме ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что в рамках дорожных коридоров 18 марта интенсивность пересечения линии разграничения оставалась на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ проследовали 3,3 тыс. человек и 300 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 1045 человек и 90 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 705 человек и 95 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 750 человек и 90 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 110 человек и 25 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 700 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 5 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 0/0;
- КПВВ «Марьинка» – 0/5;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
- КПВВ «Гнутово» – 0/0.