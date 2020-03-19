В «ДНР» пьяный участник НВФ угрожал наблюдателям ОБСЕ автоматом

В неподконтрольном украинским властям поселке Карло-Марксово (после переименования – Софиевка, входит в Енакиево, Донецкая обл.) было зафиксировано агрессивное поведение участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) по отношению к сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 18 марта.

«В населенном пункте Софиевке (бывш. Карло-Марксово; неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка) 2 вооруженных члена вооруженных формирований остановили патруль Миссии в составе 2 автомобилей СММ и 5 сотрудников СММ», – сообщают в ОБСЕ.

«Один из членов вооруженных формирований (который был явно в состоянии алкогольного опьянения) в агрессивной форме сказал членам патруля Миссии открыть дверь первого автомобиля со стороны водителя, что наблюдатели и сделали. Затем член вооруженных формирований через дверь направил свой автомат на членов патруля Миссии, после чего открыл заднюю дверь автомобиля с левой стороны, требуя, чтобы члены патруля вышли из машины и открыли багажник», – добавили в СММ.

В ОБСЕ также рассказали, что после того, как член НВФ отошел от автомобиля СММ для того, чтобы воспользоваться портативной рацией, наблюдатели закрыли и заблокировали все двери автомобиля. «Затем тот же член вооруженных формирований пытался открыть двери автомобиля и агрессивно кричал. Спустя примерно 8 минут они разрешили патрулю СММ продолжить свое движение», – отмечено в отчете.