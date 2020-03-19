Поджог сухостой и стал жертвой пожара: В «ЛНР» сообщили о гибели мужчины

59-летний житель неподконтрольного украинским властям поселка Великий Лог (Краснодонский, после переименования – Сорокинский р-н, Луганская обл.) стал жертвой степного пожара, который устроил сам.

Как сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», инцидент произошел 18 марта днем. В «МЧС» позвонили жители Великого Лога, которые сообщили о загорании сухой травы на открытой территории. Люди убирали на кладбище и увидели, что их односельчанин по неизвестным причинам поджег траву. Огонь вспыхнул и, подгоняемый порывами сильного ветра, стал молниеносно распространяться по пустырю. Вскоре поджигатель скрылся в пламени и дыму, на крики очевидцев происшествия не реагировал. До прибытия сотрудников «МЧС» очевидцы сами пытались потушить пожар, но безуспешно.

«К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №6. Пламя подымалось выше метра над землей. В 17:49 (по местному времени – ред.) загорание ликвидировали. Выгорело 8 га сухостоя. Во время тушения были обнаружены останки мужчины. Со слов односельчан: погибший злоупотреблял алкоголем и на этой почве якобы имел расстройство психики», – заявили в «МЧС».