На КПВВ «Гнутово» пограничникам предлагали взятку в 50 тысяч российских рублей (Фото)

На КПВВ «Гнутово» пограничникам предлагали взятку в 50 тыс. росс. руб. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Как рассказали в пресс-службе, 18 марта через КПВВ «Гнутово» гражданка Украины вместе с мужем – гражданином РФ, имеющим вид на жительство в Украине, возвращалась на подконтрольную украинским властям территорию Украины.

В ходе контроля пограничники установили, что во время пребывания на временно оккупированной территории супруги выезжали за ее пределы через закрытый пункт пропуска «Новоазовск». Такие действия граждан, в соответствии с действующими нормами, военнослужащие Донецкого пограничного отряда квалифицировали как административное правонарушение.

Чтобы избежать административной ответственности и беспрепятственно пересечь линию разграничения, женщина предложила оперативному сотруднику Госпогранслужбы «решить вопрос» за 50 тыс. росс. руб. Пограничники не соблазнились на неправомерную выгоду и по данному факту немедленно проинформировали сотрудников полиции.

Супруги привлечены к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Сейчас женщине и мужчине придется заплатить штраф в размере 5100 грн каждому.

Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», сотрудники Нацполиции проводят следственные действия.